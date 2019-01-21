Уловки Трампа не помогут защитить страну в случае ядерной войны

Если между Вашингтоном и Москвой вспыхнет полномасштабный военный конфликт, американская система противоракетной обороны не сумеет отразить массированный ядерный удар со стороны России. Такую оценку высказал эксперт по разоружению из университета Дортмунда (Германия) Юрген Альтман.



После выхода США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны Россия разработала множество способов, которые сильно усложняют задачу американской ПРО. Созданием некоего "щита" защититься от российских ракет США не смогут. Ведь вероятность того, что ракета-перехватчиков сможет сбить российскую ракету не превышает 10%, рассказал специалист.

Другие идеи Белого дома и Пентагона по поводу укрепления ядерной безопасности страны также не выдерживают критики. По словам Альтмана, увеличение количества ракет-перехватчиков на Аляске не поможет отразить удар из России. Это разве что обезопасит Америку от посягательств со стороны Ирана и Северной Кореи.

Предложение разместить на орбите противоракетное оружие, якобы способное сбивать спутники, эксперт назвал отсталой и иллюзорной концепцией. "Это древняя и провалившаяся еще во времена президентства Рейгана идея о создании космических войск", – приводит слова специалиста издание Deutschlandfunk.

Россия вряд ли оставит подобные шаги без ответа. В результате на орбите Земли появятся две космических армии, которые в любой момент могут обстрелять друг друга из-за банальной ошибки в компьютерной программе. Это в свою очередь приведет к полномасштабной войне на Земле. Таким образом, такие действия со стороны США лишь ухудшат обстановку в мире

Выступление эксперта по разоружению стало ответом на новую Стратегию развития американской системы ПРО, которая была обнародована на прошлой неделе. Ее представил президент США Дональд Трамп.

В документе, в частности, утверждалось, что новейшие разработки России и Китая в ракетной сфере и противоспутниковых технологиях являются "вызовом и угрозой" для США. Власти Соединенных Штатов анонсировали размещение 20 новых установок ПРО "Иджис" на Аляске, а также разворачивание системы ракетного перехвата на орбите и разработку новых противоракетных систем.

В России негативно восприняли американский доклад. Отечественные политики заявили о том, что планы Вашингтона в области наращивания средств противоракетной обороны приведут к еще большему обострению отношений с Москвой.