Инцидент в Керченском проливе мог быть задуман в качестве повода отказаться от двусторонних переговоров

Вашингтон прилагает всевозможные усилия, чтобы помешать личному общению президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его мнению, причиной непроведения после встречи в Хельсинки новых полноформатных контактов лидеров кроется во внутриполитическом хаосе США. Там постоянно находятся силы, "пытающиеся любой контакт с российской стороной представить в качестве чего-то предосудительного", отметил Рябков в интервью журналу "Международная жизнь" во вторник, 22 января.

Естественно, эти силы не могут помешать встречам Путина и Трампа на международных мероприятиях, например, торжествах по случаю окончания Первой мировой войны во Франции или саммите "большой двадцатки" в Аргентине. Но как только намечаются серьезные двусторонние переговоры, находится предлог, чтобы отменить встречу.

"Вы помните, как было разыграно происшествие в Керченском проливе и какие были сделаны заявления в этой связи, какие были попытки выдвинуть предусловия для проведения полноформатной встречи", – указал дипломат.

Так что пока Москва не видит возможности новой полноценной встречи лидеров. "Мы имеем на сегодня определенный календарь международных мероприятий, где предполагается участие президента России, где возможно участие президента США. Но не более того", – пояснил Рябков.

Пока Вашингтон не решит свои внутренние проблемы, попытки планировать переговоры на высшем уровне бесполезны.