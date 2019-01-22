Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Меркель ждет хорошего развода с Великобританией

Ангела Меркель. Фото: www.globallookpress.com
Немецкий канцлер послала заботливый месседж в Лондон

Берлин надеется, что выход Соединенного Королевства из Евросоюза пройдет благополучно. Об этом сегодня заявила глава правительства Германии Ангела Меркель в ходе дискуссии с гражданами ФРГ и Франции после подписания нового соглашения о сотрудничестве.

"Я забочусь, чтобы наш развод с Великобританией прошел хорошо, чтобы после этого мы все еще могли тесно сотрудничать в тех областях, где должны это делать – в сфере обороны, внутренней безопасности, полиции, борьбы с терроризмом и торговли", – цитирует Reuters канцлера.

По теме

Фрау Меркель добавила, что Британия также может участвовать в исследовательских проектах ЕС, если "она захочет".

По ее мнению, подданные Ее Величества всегда говорили о желании быть независимыми и не очень-то оценили, когда отношения с Европой углубились, сообщает РИА "Новости". Она напомнила о том факте, что Соединенное Королевство не входило в зону евро и зону свободного перемещения, а также вело свою политику.

"Отношение Великобритании к Европе всегда было очень непостоянным", – считает немецкий канцлер.

В понедельник, 21 января, глава британского кабмина Тереза Мэй представила парламенту новый документ с условиями Brexit, намеченного на 29 марта, который подготовлен взамен отклоненного ранее. Отмечается, что в нем не содержится значительных изменений по сравнению с прежним. Также Мэй отказалась от проведения второго референдума, переноса Brexit и дополнительных переговоров с Брюсселем о смягчении условий "развода".

Елена УСОВА
новости партнеров
Загрузка...

США запретили Японии мириться с СССР

Вашингтон потребовал от Токио отказаться от мирного договора

Мутящие воду украинцы надоели Европе

В ПАСЕ придумали, как прекратить череду утомительных скандалов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей