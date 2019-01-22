Меркель ждет хорошего развода с Великобританией
Берлин надеется, что выход Соединенного Королевства из Евросоюза пройдет благополучно. Об этом сегодня заявила глава правительства Германии Ангела Меркель в ходе дискуссии с гражданами ФРГ и Франции после подписания нового соглашения о сотрудничестве.
"Я забочусь, чтобы наш развод с Великобританией прошел хорошо, чтобы после этого мы все еще могли тесно сотрудничать в тех областях, где должны это делать – в сфере обороны, внутренней безопасности, полиции, борьбы с терроризмом и торговли", – цитирует Reuters канцлера.
Фрау Меркель добавила, что Британия также может участвовать в исследовательских проектах ЕС, если "она захочет".
По ее мнению, подданные Ее Величества всегда говорили о желании быть независимыми и не очень-то оценили, когда отношения с Европой углубились, сообщает РИА "Новости". Она напомнила о том факте, что Соединенное Королевство не входило в зону евро и зону свободного перемещения, а также вело свою политику.
"Отношение Великобритании к Европе всегда было очень непостоянным", – считает немецкий канцлер.
В понедельник, 21 января,
глава британского кабмина Тереза Мэй представила парламенту новый документ с условиями
Brexit, намеченного на 29 марта, который подготовлен взамен отклоненного ранее. Отмечается, что в нем не содержится значительных изменений по
сравнению с прежним. Также Мэй отказалась от проведения второго референдума, переноса
Brexit и дополнительных переговоров с Брюсселем о смягчении условий "развода".
США запретили Японии мириться с СССР
Вашингтон потребовал от Токио отказаться от мирного договора
Мутящие воду украинцы надоели Европе
В ПАСЕ придумали, как прекратить череду утомительных скандалов
Новости партнеров
Шоу-бизнес
- Ротару совсем отвернулась от Крыма
- "После секса с Богомоловым ты ляжешь с ней?!": неадекватного Виторгана пытаются привести в чувство
- От Гагариной остался только лифчик после "зверского" нападения на Мальдивах
- "Удачный любовный треугольник у нас получился": Максакова уезжает из Киева
Фоторепортаж
Здоровье
- Названы неожиданные средства для повышения потенции
- Прорыв в науке: найдено лекарство от болезни Альцгеймера
- Найден простой способ спастись от слабоумия
Сирия
- Керченский конфликт лишь начало: Израиль пошел в атаку на Сирию
- С-300 в Сирии сбили самолет Израиля
- У российской базы в Сирии прогремели взрывы
Выбор читателей
- Скрипали мертвы: британцы обманули весь мир
- Худшие прогнозы экономистов сбылись: что подорожало больше всего
- НАТО пригрозила взять Крым и Калининград
- Су-57 проиграл китайскому истребителю
- В проекте Крымского моста обнаружили грандиозную ошибку
- В Москве прогремели взрывы
- Нового года не будет: мир погибнет раньше
- Мариуполь выйдет из Украины
- Провокацию у Крымского моста устроили США
- В США передумали насчет Крыма и Донбасса
- "Ночная бабочка": Лорак без трусов разнесли в Сети
- Меньше месяца: названа новая дата конца света
- Страшнее Нибиру: Луна сходит с орбиты
- Американцев обманули: раскрыта тайна 11 сентября
- Фарс бывшей Джигарханяна раскусили
- Момент истины: ложь об "отравителях" Скрипалей разоблачили
- Степаненко раскрыла постыдное пристрастие Петросяна
- Стали известны подробности смерти Кобзона
- Беременна: исчезновение Юлии Скрипаль объяснили
- Алла уже сдает: Галкин скрывает Пугачеву
Выбор читателей
- Юлия Скрипаль
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Лера (Валерия) Кудрявцева (Макарова) российская теле- и радиоведущая, актриса, танцовщица
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина