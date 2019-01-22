Немецкий канцлер послала заботливый месседж в Лондон

Берлин надеется, что выход Соединенного Королевства из Евросоюза пройдет благополучно. Об этом сегодня заявила глава правительства Германии Ангела Меркель в ходе дискуссии с гражданами ФРГ и Франции после подписания нового соглашения о сотрудничестве.

"Я забочусь, чтобы наш развод с Великобританией прошел хорошо, чтобы после этого мы все еще могли тесно сотрудничать в тех областях, где должны это делать – в сфере обороны, внутренней безопасности, полиции, борьбы с терроризмом и торговли", – цитирует Reuters канцлера.

Фрау Меркель добавила, что Британия также может участвовать в исследовательских проектах ЕС, если "она захочет".

По ее мнению, подданные Ее Величества всегда говорили о желании быть независимыми и не очень-то оценили, когда отношения с Европой углубились, сообщает РИА "Новости". Она напомнила о том факте, что Соединенное Королевство не входило в зону евро и зону свободного перемещения, а также вело свою политику.

"Отношение Великобритании к Европе всегда было очень непостоянным", – считает немецкий канцлер.

В понедельник, 21 января, глава британского кабмина Тереза Мэй представила парламенту новый документ с условиями Brexit, намеченного на 29 марта, который подготовлен взамен отклоненного ранее. Отмечается, что в нем не содержится значительных изменений по сравнению с прежним. Также Мэй отказалась от проведения второго референдума, переноса Brexit и дополнительных переговоров с Брюсселем о смягчении условий "развода".

