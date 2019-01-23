Меркель посмеялась над независимостью Британии от ЕС

Немецкий канцлер открыла правду о том, зачем Лондону нужен был союз с Брюсселем

Глава правительства ФРГ Ангела Меркель, променявшая экономический форум в Давосе на курортный германский Ахен, высмеяла постоянные требования Великобритании о "независимости" от Евросоюза.

Как сообщает английский таблоид Daily Express, немецкий канцлер обсуждала роль Соединенного Королевства в ЕС до голосования по Brexit, утверждая, что отношения между Лондоном и Брюссельским блоком всегда были "неоднородными".

Выступая в Ахене, фрау Меркель заявила, что Британия в составе Евросоюза была заинтересована лишь в том, чтобы пользоваться преимуществами свободной торговли товарами. По словам канцлера, Лондон никогда не участвовал во внутренней политике ЕС и часто воздерживался от общеевропейских решений.

"Отношения Великобритании с Европой всегда были очень неоднородными. Они воздержались от политики. Они не в еврозоне. Они не являются частью зоны бесплатного проезда, они не участвуют во внутренней политике. Они всегда говорили: мы остров, мы хотим большей независимости",

– сыпала обвинениями канцлер.

Накануне в Ахене у Меркель состоялась встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры двух стран обновили Елисейский договор 1963 г., а также обсудили любимую ныне тему главы Пятой республики – создание общей европейской армии.

Вчера же во время дискуссии с немецкими и французскими гражданами Меркель высказала пожелание, чтобы "развод" с Великобританией "прошел хорошо".

