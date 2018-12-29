Западным лидерам следует обратить внимание на нарушения Киева

Вместо того чтобы пытаться "учить" Россию, Франция и Германия должны обратить внимание на бьющие в глаза факты грубого нарушения властями Украины прав человека. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел РФ.



"Грубейшим образом светские власти вмешиваются в религиозную жизнь страны, насильно навязывая верующим некую новую, созданную с сугубо конъюнктурными целями неканоническую "церковь", управляемую из-за рубежа. Идет наступление на права граждан Украины многих национальностей, прежде всего русских и русскоязычных, запрещается использование иных языков, кроме украинского, вводится цензура, ширятся запреты на распространение любой информации, хоть как-то отличающейся от мнения официоза", – говорится в комментарии департамента информации и печати, опубликованном на сайте ведомства.

Тем самым российские дипломаты ответили на совместное заявление президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, в котором западные лидеры "безапелляционно обвинили Россию в неких нарушениях прав человека в Крыму, эскалации напряженности в Азовском море и Керченском проливе", а также выдвинули Москве "неприемлемые требования".

В ведомстве подчеркнули, что обстановка в Керченском проливе нормализовалась, благодаря действиям российских властей. Так что Германии и Франции не о чем беспокоиться.

"Что касается судоходства в Керченском проливе, то российская сторона продолжает обеспечивать свободу судоходства в этом регионе в соответствии с имеющимися российско-украинскими договоренностями, внутренним законодательством и применимыми международными нормами, с учетом, разумеется, реальных рисков безопасности, угроз и возможных провокаций со стороны Украины и ее западных "друзей", – отмечается в заявлении.

Российские дипломаты поддержали Макрона и Меркель в той части их выступления, которая касалась призывов "к достижению стабильного, устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня на востоке Украины, необходимость реализации всех положений Минских договоренностей, ответственного подхода к интересам мирного населения".

"Вынуждены вновь призвать наших партнеров отказаться от откровенных "двойных стандартов" и обратить внимание на действительные проблемы и угрозы, которые создают их "киевские подопечные" европейской безопасности и стабильности", – подытожили в МИДе.

Ситуация в Черном и Азовском морях обострилась после того, как украинские военные корабли 25 ноября попытались незаконно прорваться под Крымским мостом в азовскую акваторию. Нарушители были арестованы по обвинению в нарушении государственной границы РФ. Москва сочла действия Киева провокацией. Украинские власти в ответ обвинили нашу страну в проявлении агрессии и на месяц ввели военное положение в десяти регионах.