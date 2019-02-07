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Клинтон напала на Трампа за отказ от ДРСМД

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Выход США из ракетного договора демократы сочли доказательством прокремлевских интересов главы Белого дома

Президент США Дональд Трамп подтвердил свой непрофессионализм, отказавшись от американо-российского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявила бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, выступая в Джорджтаунском университете в среду, 6 февраля.

Хиллари Клинтон. Фото: www.globallookpress.com

По ее мнению, Трамп своими руками снял с российского руководства всю ответственность за нарушение договора.

"Я думаю, это подарок Путину", – цитирует Клинтон издание Hill.

Клинтон подчеркнула, что любое другое американское правительство поступило бы умнее. В частности, она сама на месте Трампа предпочла бы более дипломатичный подход к проблеме: потребовала переговоров с Москвой и отбросила ее назад в сфере военных разработок.

"Последнее, что сейчас нужно миру, – это гонка ядерных вооружений", – отметила представитель американских демократов.

Ранее Трамп объявил, что США начинают процедуру выхода из ДРСМД, а госсекретарь Майкл Помпео  уточнил, что "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение полугодового периода", соглашение будет расторгнуто окончательно, напоминает РИА ФАН.

В ответ президент РФ Владимир Путин предупредил, что Москва поступит зеркально и также откажется от обязательств по Договору.

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Фото: Утро / Александр Михайлов Фото: Утро / Александр Михайлов Фото: Утро / Александр Михайлов
Фото: Утро / Александр Михайлов Фото: Утро / Александр Михайлов Фото: Утро / Александр Михайлов
Николай ВИКТОРОВ
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