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Белорусы смогут ездить в ЕС без виз

Фото: www.globallookpress.com
Как скоро это случится, зависит от руководства республики

Минску осталось выполнить всего одно условие Евросоюза, чтобы путешествовать по территории стран – членов объединения без оформления виз. Об этом заявила глава представительства ЕС в Белоруссии Андреа Викторин.

По словам дипломата, сейчас все упирается в так называемый "консульский вопрос", то есть требование Брюсселя к Минску разрешить странам ЕС иметь больше консулов на территории Республики.

"Мы сделали компромиссное предложение. Я думаю, это будет последний шаг и нам останется завершить процедуру", – сообщила Викторин в интервью TUT.BY.

Впрочем, даже согласие белорусского руководства не будет означать немедленной отмены виз.  

"Как только у нас появится зеленый свет, завершение процедур займет 2−3 месяца с европейской стороны. Не знаю, сколько с белорусской", – пояснила представитель ЕС.

При этом она отметила, что даже после урегулирования всех вопросов день икс наступает не сразу, а через установленный срок. К тому же не исключено, что за время урегулирования проблемы с консулами могут возникнуть новые препятствия.

"Смотрите, у вас есть одна проблема. Пока вы ее решаете, появляется новый вопрос, который вы не замечали раньше. Это нормальный процесс, с другими странами он тоже занимает время", – успокоила дипломат.

Сама Викторин убеждена – белорусы смогут свободно ездить в Европу уже совсем скоро. "С европейской стороны делается все, чтобы подписать соглашения. Это в наших интересах", – убеждает она. Правда, велика вероятность, что праздновать это событие вместе с белорусским руководством Викторин уже не придется – ее полномочия заканчиваются в августе 2019 года. Учитывая, что визовый вопрос она решает с 2015 г., оставшиеся полгода – это не то "скоро", о котором говорит дипломат.

Ранее Белоруссия в одностороннем порядке отменила въездные визы для граждан 80 государств. 

Николай ВИКТОРОВ
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