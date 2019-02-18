Программа кандидатов от "Единой России" будет основана на наказах избирателей

Хабаровских единороссов призвали больше времени уделять личным встречам с гражданами

Партия может рассчитывать на успех, только работая бок о бок с населением. На это указал секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Выступая 18 февраля на конференции Хабаровского регионального отделения ЕР, он призвал кандидатов основывать свои предвыборные программы на насущных проблемах края, которые можно узнать только при плотном контакте с людьми.

"Образ "Единой России" формируется из десятков тысяч решенных маленьких проблем. В сумме они формируют то самое человеческое лицо", – отметил Турчак.

Он напомнил хабаровчанам, что в крае скоро стартует большая избирательная кампания, политикам и гражданам предстоит определить основы развития региона на ближайшие пять лет. Поэтому единороссам необходимо проводить как можно больше личных приемов и встреч с людьми, чтобы сформировать свои предвыборные программы с учетом пожеланий населения.

"Одна из наших важнейших задач – перезагрузка краевого партийного отделения. Главное, что отличает нас от других политических сил - это умение слушать и слышать людей, работать для людей, использовать для этого все доступные партии средства и ресурсы", – подчеркнул Турчак.

Секретарь Генсовета ЕР отметил, что партия впервые выступает в Хабаровском крае с непривычной для себя позиции – оппозиции. Тем интереснее будут очередные выборы, считает он.

"Для нас это своего рода вызов – кто способен больше сделать для жителей края, кто способен предложить им более привлекательную повестку и перспективу", – пояснил Турчак.

Он поблагодарил местных партийцев за кропотливую и внимательную работу и призвал консолидировать силы для принятия эффективных решений, в том числе в рамках обновления ЕР.

"Если мы позволим себе действовать разрозненно, разобщенно, руководствоваться сиюминутной выгодой – негативные последствия не заставят себя долго ждать", – подчеркнул секретарь Генсовета партии.