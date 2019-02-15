Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Многодетные семьи на Алтае получат землю после вмешательства "Единой России"

Фото: www.globallookpress.com
Регионы разработают "дорожные карты" исполнения программы по выделению земельных участков

Проблема предоставления земли многодетным семьям в Республике Алтай решена. Правда, сделано это было только после обращения координатора партпроекта "Единой России" "Крепкая семья", зампреда Комитета Госдумы по вопросам семьи, детей и женщин Ольги Окуневой. Зато теперь в регионе есть четкий план, где, в какие сроки и кому нужно выделить участки. И следить за реализацией программы будет лично глава субъекта Александр Бердников.

"Мы рекомендовали регионам разработать "дорожную карту" по предоставлению земельных участков, чтобы гарантировать сроки и обязательства перед многодетными семьями", – рассказала депутат.

Она подчеркнула, что многие такие семьи не просто имеют право на участки – они им жизненно необходимы. Поэтому данный вопрос должен быть решен быстро и качественно.

"Наши активисты и я лично будем следить за реализацией обозначенных целей", – подчеркнула Окунева.

Ольга Окунева. Фото: ER.RU

Координатор проекта ЕР "Крепкая семья" также рассказала, что лично занималась вопросом о нецелевом использовании земель в Республике Алтай, о котором ранее написала многодетная мать из Горно-Алтайска. В обращении к президенту страны Владимиру Путину женщина пожаловалась, что частные компании в регионе получили 90 га земли, тогда как очередь из 2,5 тыс. многодетных семей на получение земельных участков не движется.

"Что касается нецелевого использования земель, о котором говорила многодетная мать из Горно-Алтайска, мы прорабатываем вопрос о досрочном прекращении права аренды на земельные участки, выделенные частной кампании. Участки затем будут включены в границы населенного пункта и предоставлены льготным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства", – сообщила Окунева.

Согласно плану мероприятий в рамках "Десятилетия детства" до 2020 г. органы исполнительной власти должны разработать "дорожные карты" по предоставлению многодетным семьям земельных участков. 

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Украинцы продали российский "Боинг"

Самолет купил единственный участник торгов за $661,5 тыс

Вашингтон готовит цветную революцию в еще одной стране

США поведут Молдавию по пути Украины и Грузии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей