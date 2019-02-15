Многодетные семьи на Алтае получат землю после вмешательства "Единой России"

Регионы разработают "дорожные карты" исполнения программы по выделению земельных участков

Проблема предоставления земли многодетным семьям в Республике Алтай решена. Правда, сделано это было только после обращения координатора партпроекта "Единой России" "Крепкая семья", зампреда Комитета Госдумы по вопросам семьи, детей и женщин Ольги Окуневой. Зато теперь в регионе есть четкий план, где, в какие сроки и кому нужно выделить участки. И следить за реализацией программы будет лично глава субъекта Александр Бердников.

"Мы рекомендовали регионам разработать "дорожную карту" по предоставлению земельных участков, чтобы гарантировать сроки и обязательства перед многодетными семьями", – рассказала депутат.

Она подчеркнула, что многие такие семьи не просто имеют право на участки – они им жизненно необходимы. Поэтому данный вопрос должен быть решен быстро и качественно.

"Наши активисты и я лично будем следить за реализацией обозначенных целей", – подчеркнула Окунева.

Координатор проекта ЕР "Крепкая семья" также рассказала, что лично занималась вопросом о нецелевом использовании земель в Республике Алтай, о котором ранее написала многодетная мать из Горно-Алтайска. В обращении к президенту страны Владимиру Путину женщина пожаловалась, что частные компании в регионе получили 90 га земли, тогда как очередь из 2,5 тыс. многодетных семей на получение земельных участков не движется.

"Что касается нецелевого использования земель, о котором говорила многодетная мать из Горно-Алтайска, мы прорабатываем вопрос о досрочном прекращении права аренды на земельные участки, выделенные частной кампании. Участки затем будут включены в границы населенного пункта и предоставлены льготным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства", – сообщила Окунева.

Согласно плану мероприятий в рамках "Десятилетия детства" до 2020 г. органы исполнительной власти должны разработать "дорожные карты" по предоставлению многодетным семьям земельных участков.