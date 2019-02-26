Вашингтон напугает Москву украинскими ракетами

Американцы нашли пользу от выхода из договора по РСМД

После краха договора о ликвидации ракет средней и малой дальности на европейском континенте может появиться новая "ракетная держава" – Украина. В свою очередь, это станет очередным рычагом давления Вашингтона на Москву. Об этом говорится в статье The Washington Post.

"Призрак украинской ракетной программы может побудить Россию сесть за стол переговоров с США до того, как Украина станет равноправной стороной", считает автор публикации.

Отмечается, что Москва может согласиться на мораторий на размещение ракет РСМД в Калининграде или даже на своей европейской территории (здесь непонятно, что имеется в виду – ред.). "Таким образом, украинские ракеты могут стать полезным рычагом давления Соединенных Штатов на Россию", убеждены в американском издании.

Между тем, некоторые члены НАТО, например Германия, воспринимают ракетную программу Незалежной в качестве дестабилизирующего фактора. Однако Украину, вероятно, в данном вопросе поддержат Польша и страны Прибалтики, которые стремятся усилить оборону против России.

"Соединенные Штаты при администрации (президента Дональда) Трампа могут оставаться агностиками. И хотя Вашингтон может оказать давление на Украину, чтобы она не начинала ракетную программу в качестве политического курса, оправдать такие требования будет сложно, учитывая роль США в инициировании выхода из ДРСМД. Таким образом, украинские ракеты могут подчеркнуть сплоченность НАТО", – сигнализирует газета.

Автор статьи предполагает, что "Россия, вероятно, будет публично издеваться над восстановленной" ракетной программой Киева. В частном порядке, возможно, будут приняты активные меры для ее подрыва, опасаясь, "что Украина станет необходимой стороной будущих региональных переговоров по вооружениям".





Издание указывает, что даже при существенном переоснащении украинской армии обычным оружием, ВСУ останутся слабыми перед ВС России и не смогут оказать сопротивления в открытом сражении. "Хотя Запад оказал политическую и военную помощь, перспективы членства Украины в НАТО остаются неясными. В "горячей войне" с Россией Украина может рассчитывать только на собственные силы", добавляет автор.

При этом подчеркивается, что имея на вооружении ядерное оружие, для защиты территории при явной угрозе у Киева будет достаточно решимости применить его в отношении Москвы. И этот фактор, уверены в The Washington Post, заставит российское руководство дважды задуматься, чтобы позволить себе "обострить конфликт".

"Ядерный взрыв на украинской земле окажет серьезное воздействие на население России, а также соседних стран НАТО", резюмируется в статье.

Судя по тому, что автор Мариана Буджерин осведомлена о ракетном потенциале бывшей УССР в городе Днепропетровске, она должна разбираться и в событиях последних пяти лет в Незалежной. Но в материале про качественный состав постмайданной украинской власти не говорится ни слова, как и вероятных будущих правителях этой страны, а также о бегающих по соборной многочисленных радикальных элементах и националистах с факелами, о наличии огромнейшего количества оружия по хатам. Тогда нужно задаться вопросом: а кто там будет управлять кнопкой.

