Сенатором от Хакасии избран единоросс Александр Жуков

Нибиру
- Высасывают кровь: пришельцы с Нибиру нападают на россиян
- Нибиру убила первых людей на Марсе
- Новая Нибиру предупредила крымчан о конце света
Представлять республику Хакасию в верхней палате российского парламента доверили депутату Верховного Совета (ВС) региона от "Единой России" Александру Жукову. На голосовании в ходе заседания ВС в Абакане его кандидатуру одобрили 26 участников. Второй кандидат – депутат Верховного совета Валерий Старостин – получил 11 голосов.
Жуков подтвердил, что готов представлять Хакасию в Совете Федерации, поскольку хорошо знает проблемы региона и имеет опыт муниципальной работы.
"С момента выдвижения я встретился с каждым из вас и готов отстаивать наши интересы на уровне Совета Федерации. Одна из самых болевых тем для Республики – тема экологии. Нам не все равно, каким воздухом мы будем дышать, какую воду будем пить. Я готов приложить весь свой опыт для решения этих вопросов", – заявил Жуков.
Жуков был выдвинут в качестве кандидата в сенаторы от Хакасии на январском заседании регионального политсовета "Единой России".
Накануне, 26 февраля, состоялась конференция Хакасского отделения ЕР, в которой принял участие секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. По ее итогам в региональном отделении был обновлен состав политсовета и его президиума, а также избран новый секретарь.
Курс рубля обрушится из-за санкций
Американцы нашли пользу от выхода из договора по РСМД