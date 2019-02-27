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Сенатором от Хакасии избран единоросс Александр Жуков

Фото: сайт Верховного Совета Республики Хакасия
Он получил 27 голосов, его соперник – 11

Представлять республику Хакасию в верхней палате российского парламента доверили депутату Верховного Совета (ВС) региона от "Единой России" Александру Жукову. На голосовании в ходе заседания ВС в Абакане его кандидатуру одобрили 26 участников. Второй кандидат – депутат Верховного совета Валерий Старостин – получил 11 голосов.

Жуков подтвердил, что готов представлять Хакасию в Совете Федерации, поскольку хорошо знает проблемы региона и имеет опыт муниципальной работы.

"С момента выдвижения я встретился с каждым из вас и готов отстаивать наши интересы на уровне Совета Федерации. Одна из самых болевых тем для Республики – тема экологии. Нам не все равно, каким воздухом мы будем дышать, какую воду будем пить. Я готов приложить весь свой опыт для решения этих вопросов", – заявил Жуков.

Александр Жуков. Фото: r-19.ru

Жуков был выдвинут в качестве кандидата в сенаторы от Хакасии на январском заседании регионального политсовета "Единой России".

Накануне, 26 февраля, состоялась конференция Хакасского отделения ЕР, в которой принял участие секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. По ее итогам в региональном отделении был обновлен состав политсовета и его президиума, а также избран новый секретарь.

Николай ВИКТОРОВ
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