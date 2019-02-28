Трамп сбежал от требовательного Ким Чен Ына

Саммит КНДР - США провалился

Лидеры Северной Кореи и Соединенных Штатов Ким Чен Ын и Дональд Трамп не смогли прийти к согласию ни по одному важному вопросу. Это признал глава Белого дома на итоговой пресс-конференции в Ханое в четверг, 28 февраля.

Изначально было известно, чего стороны хотят добиться друг от друга: Трамп примерял корону великого разоруженца, заявляя, что Корейский полуостров благодаря ему будет полностью денуклеаризован, а руководитель Пхеньяна рассчитывал на отмену экономических ограничений против республики. Не вышло.

"Они хотели, чтобы санкции мы сняли, – заявил Трамп. - Они готовы были провести денуклеаризацию в отдельных районах, но не всех, где нам хотелось. Поэтому нам пришлось отказаться от их предложения", – цитирует RT главу Белого дома.

Между тем, еще 27 февраля, в первый день переговоров, лидеры были настроены весьма оптимистично. Ким Чен Ын говорил, что Вашингтон и Пхеньян готовы вместе преодолевать трудности, а Трамп обещал помощь КНДР реализовать экономический потенциал, пишет РИА ФАН.

Но во второй день что-то пошло не так. Стороны отказались делать общее заявление, отменили совместный обед и разъехались в разные стороны, сообщает Пятый канал. При этом стороны сообщили, что рассчитывают на новые переговоры в дальнейшем.

Вторая личная встреча лидеров КНДР и США проходила во Вьетнаме 27-28 февраля. Ради американского коллеги Ким Чен Ын проехал на бронированном поезде более 4,5 тыс. км.