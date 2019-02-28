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Заботу США о финансовом благополучии Путина оценили в Кремле

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Американским налогоплательщикам стоит обратить внимание, на что тратят рабочее время их законодатели

"Русофобскими потугами" назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков интерес американских конгрессменов к доходам президента РФ Владимира Путина.

По его словам, он даже не намерен специально докладывать Путину об этой ситуации – президент сможет узнать обо всем из СМИ, когда будет просматривать дайджест. Вообще, подобные выходки американских законодателей – не первые и не последние, поэтому серьезно к ним относиться в Москве не собираются.

"В последнее время законодатели США предпочитают очень много заниматься проблематикой Российской Федерации, ее главы государства, других официальных высокопоставленных лиц, – цитирует РИА "Новости" Пескова. – Своих забот у них мало? Видимо, они в этом видят свою работу", – сыронизировал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее конгрессмены США представили законопроект, согласно которому американская разведка должна заняться изучением финансового состояния Путина и его приближенных.

Николай ВИКТОРОВ
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