На конкурс "Единой России" отобраны лучшие социально значимые проекты

Претендовать на победу могут 600 заявок от первичек

Конкурс общественно значимых инициатив первичных отделений "Единой России" можно считать по-настоящему всероссийским. Об этом заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. Он сообщил, что конкурсная комиссия изучила все 6 тыс. заявок от первичных отделений партии и отобрала из них 600 лучших.

"В этом году конкурс проходит впервые. Заявки поступили от первичных отделений из всех регионов страны", – сказал Турчак, отметив, что активнее всего оказались партийцы на селе.

Все предложения, отправленные на конкурс, предварительно обсуждались с местными жителями, поскольку стояла задача представить инициативы, максимально полезные для людей.

"Проекты первичных отделений связаны с поддержкой молодежи, семьи и детей. Много предложений касалось патриотизма и гражданской активности в целом", – уточнил секретарь генсовета.

Так, первичное отделение Нахимовского района Севастополя выдвинуло идею восстановить 7-ю мортирную батарею и создать на ее территории музейный комплекс. Первичка из Ростовской области предложила оснастить местную библиотеку оборудованием для слабовидящих.

В бурятском селе Верхняя Заимка партийцы хотят соорудить теплую раздевалку у хоккейной площадки. Причем саму коробку они уже сами построили, в результате во дворе сформировалась хоккейная команда. Участники первички из Хакасии разработали проект освещения лыжной трассы, благодаря чему жители смогут бегать на лыжах даже вечером.

"Эти предложения, как и сотни других, мы обязательно реализуем", – подтвердил Турчак.

Тройку лидеров по числу поданных заявок составляют Ростовская область, Башкирия и Крым.

Победители конкурса общественно значимых проектов первичных отделений ЕР будут определены в марте.