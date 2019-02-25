"Единая Россия" запустила обучение политических лидеров

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Партия власти дала старт работе образовательного модуля
"Политический лидер" при Высшей партийной школе. Учащиеся смогут
пройти очную подготовку по данному направлению.
Занятия стартовали 25 февраля. В шестидневной образовательной программе примут участие 50 человек. Полсотни счастливчиков были отобраны из 8,5 тыс. заявок. Еще сто человек пройдут подготовку во время мартовского и апрельского потоков. Занятия со слушателями курсов проведут ведущие российские политологи, социологи и политики, сообщили в "Единой России".
Модуль "Политический лидер" включает в себя обучающие занятия, тренинги по политическому позиционированию, планированию избирательной кампании, современным коммуникациям, конфликтологии, оценке рисков.
"Конечно, за неделю зрелым политиком стать невозможно. Но если у человека есть профессиональный жизненный опыт, лидерские качества, необходимые для того, чтобы состояться в политике, то такая неделя плотного погружения поможет ему точнее сформулировать свои цели, перспективы, планы, а "Единой России" – увидеть новых людей, которые могут быть эффективными в политической деятельности",
– заявила первый заместитель секретаря Генерального совета "Единой России", депутат Государственной думы РФ Ольга Баталина.
По словам парламентария, цель образовательной программы – найти в регионах перспективных и инициативных молодых политиков, вооружить их знаниями и компетенциями, необходимыми для политической карьеры, и поддержать их в желании состояться в политике.
Поиск молодых лидеров особенно актуален в связи с тем, что у общества имеется высокий спрос на новые лица в политике, отметила депутат. У "Единой России" есть целый спектр проектов, которые на это направлены: открытое предварительное голосование, образовательный проект "ПолитСтартап" и многое другое.
Образовательный процесс при подготовке новых политических лидеров будет носить системный характер, сообщила научный руководитель Высшей партийной школы, профессор МГИМО и Высшей школы экономики Оксана Гаман-Голутвина.
"Проект родился не как единовременная акция, а как элемент системной стратегии "Единой России" по обновлению кадрового потенциала партии. Ведь эффективность любого института определяется перспективностью его персонального состава… Сформировать сочетание профессиональной компетентности и политической воли и провести в краткие сроки подготовку – в этом задача Высшей партийной школы", – отметила она.
"Политический лидер" – это первый модуль программы партийного обучения в рамках Высшей партийной школы. Участники прошли несколько этапов отбора – от заполнения анкеты, представления трех видеорезюме на заданные темы до прохождения психологических тестов. Всего в Высшей партийной школе будет четыре учебных модуля: "Политический лидер", "Партийный организатор", "Политический менеджер", а также модуль для повышения квалификации работников партийного аппарата.
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