"Единая Россия" запустила обучение политических лидеров

В Высшей партийной школе открылось очное отделение подготовки молодых политиков

Партия власти дала старт работе образовательного модуля "Политический лидер" при Высшей партийной школе. Учащиеся смогут пройти очную подготовку по данному направлению.



Занятия стартовали 25 февраля. В шестидневной образовательной программе примут участие 50 человек. Полсотни счастливчиков были отобраны из 8,5 тыс. заявок. Еще сто человек пройдут подготовку во время мартовского и апрельского потоков. Занятия со слушателями курсов проведут ведущие российские политологи, социологи и политики, сообщили в "Единой России".

Модуль "Политический лидер" включает в себя обучающие занятия, тренинги по политическому позиционированию, планированию избирательной кампании, современным коммуникациям, конфликтологии, оценке рисков.

"Конечно, за неделю зрелым политиком стать невозможно. Но если у человека есть профессиональный жизненный опыт, лидерские качества, необходимые для того, чтобы состояться в политике, то такая неделя плотного погружения поможет ему точнее сформулировать свои цели, перспективы, планы, а "Единой России" – увидеть новых людей, которые могут быть эффективными в политической деятельности",

– заявила первый заместитель секретаря Генерального совета "Единой России", депутат Государственной думы РФ Ольга Баталина.

По словам парламентария, цель образовательной программы – найти в регионах перспективных и инициативных молодых политиков, вооружить их знаниями и компетенциями, необходимыми для политической карьеры, и поддержать их в желании состояться в политике.

Поиск молодых лидеров особенно актуален в связи с тем, что у общества имеется высокий спрос на новые лица в политике, отметила депутат. У "Единой России" есть целый спектр проектов, которые на это направлены: открытое предварительное голосование, образовательный проект "ПолитСтартап" и многое другое.

Образовательный процесс при подготовке новых политических лидеров будет носить системный характер, сообщила научный руководитель Высшей партийной школы, профессор МГИМО и Высшей школы экономики Оксана Гаман-Голутвина.

"Проект родился не как единовременная акция, а как элемент системной стратегии "Единой России" по обновлению кадрового потенциала партии. Ведь эффективность любого института определяется перспективностью его персонального состава… Сформировать сочетание профессиональной компетентности и политической воли и провести в краткие сроки подготовку – в этом задача Высшей партийной школы", – отметила она.

"Политический лидер" – это первый модуль программы партийного обучения в рамках Высшей партийной школы. Участники прошли несколько этапов отбора – от заполнения анкеты, представления трех видеорезюме на заданные темы до прохождения психологических тестов. Всего в Высшей партийной школе будет четыре учебных модуля: "Политический лидер", "Партийный организатор", "Политический менеджер", а также модуль для повышения квалификации работников партийного аппарата.