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Маршала Язова приговорили к тюрьме за события 1991 года в Литве

Дмитрий Язов. Фото: Mil.ru
Суд признал его виновным в "советской агрессии"

Десять лет лишения свободы – такой приговор Вильнюсский окружной суд вынес в среду, 27 марта, в отношении бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова. Его вина в преступлениях против человечности признана доказанной.

В обвинительном акте говорится, что Язов вместе с тогдашними главой МВД СССР Борисом Пуго, председателем КГБ СССР Владимиром Крючковым, секретарем ЦК КПСС и членом Политбюро КПСС Олегом Шениным пытались в начале 90х помешать Литве стать независимым государством.

Следствие утверждает, что Язов с соратниками, пользуясь влиянием на членов Коммунистической партии, велели подготовить "план захвата власти в Литве", пишет "Интерфакс". Кульминацией тех событий назвали вооруженный захват 13 января 1991 г. Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ, при котором погибли 14 человек и более тысячи пострадали.

Дмитрий Язов. Фото: www.globallookpress.com

По этому делу Литва обвинила около 60 человек. Многие из них, в частности Пуго, Крючков, уже умерли. Над 94-летним Язовым и большинством остальных процесс шел заочно. Реально на скамье подсудимых оказались двое – россиянин Юрий Мель, задержанный в Литве, где он оказался проездом из Калининграда, в 2014 г., и проживающий в Литве россиянин Геннадий Иванов, сообщает ТАСС. Оба - бывшие советские военные.

Но на судебное заседание, где решается судьба россиян, литовские власти не пустили ни российских дипломатов, ни журналистов, передает РИА "Новости". Посол России Александр Удальцов уже назвал это "безобразием".

Ранее Москва отказалась сотрудничать с Вильнюсом в этой попытке фальсифицировать историю.

Николай ВИКТОРОВ
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