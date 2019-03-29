Санкционная вакханалия по-американски продолжается

Соединенные Штаты раздражены из-за прибытия в суверенную Венесуэлу российских военных, и вообще действиями Москвы под боком у американцев. О новой порции санкций в адрес России сегодня заговорил спецпредставитель Вашингтона по Боливарианской Республике Эллиот Абрамс.

"Я бы просто сказал, что у нас имеются варианты действий. Для россиян было бы ошибкой думать, что они обладают здесь полной свободой действий. Они ей не обладают", – заявил сотрудник Госдепа.

"Есть вещи, которые мы можем сделать в плане экономики, в плане санкций", – добавил американец.

Он отказался отвечать на вопрос, какие именно рестрикции США смогут ввести в отношении РФ, когда угрожают Москве, предостерегая ее от размещения российских вооруженных сил в Венесуэле. Однако заметил, что соответствующий перечень ограничительных мер уже готов и даже отправлен на рассмотрение в ведомство Майкла Помпео.

"У нас есть список вариантов действий, которые мы передали госсекретарю. Я бы сказал, что мы можем сделать многое. Разумеется, в области дипломатии", – цитирует ТАСС дипломата.

Ему был задан вопрос, знают ли в Вашингтоне, для чего в Венесуэлу прибыли военнослужащие ВС России.

"Они помогают режиму (президента Николаса Мадуро) с ЗРК С-300, которому несомненно был нанесен ущерб в связи со сбоем энергоснабжения в стране... Я не знаю, как они это называют – перекалибровка, перенастройка, в любом случае это техническое обеспечение", – пытался объяснить Абрамс.

Ранее на этой неделе стало известно о прибытии в Каракас из России двух военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62. Борта приземлились еще в минувшие выходные, как позже заявили в МИД РФ, в рамках продолжающегося военного сотрудничества между двумя странами.

В СМИ сообщалось, что на этих самолетах в Боливарианскую Республику прилетели 99 российских военнослужащих во главе с высокопоставленным генералом. По информации венесуэльских источников, им является начальник главного штаба Сухопутных войск ВС РФ генерал-полковник Василий Тонкошуров, пишет "Интерфакс".

Также самолеты доставили 35 тонн груза.

Что в Штатах началась истерика можно судить по риторике американских руководителей. Так, два дня назад президент США Дональд Трамп заявил, что "Россия должна уйти (из Венесуэлы)", а Вашингтон рассматривает разные варианты, как заставить Москву это сделать. Также вице-президент страны Майк Пенс назвал присутствие российских военных на венесуэльской территории провокацией.

