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Казахстан готовится забрать Байконур у России

Фото: www.globallookpress.com
Отказ от аренды уже обсуждается

России может быть отказано в аренде города Байконур. Об этом сообщил вице-министр по цифровизации, оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Марат Нургожин на пленарном заседании сената в четверг, 11 апреля.

"Вопрос поэтапного вывода города Байконур из аренды на повестке дня казахстанской стороны стоит. Мы внимательно сейчас обсуждаем внутри казахстанских государственных органов плюсы и минусы данной ситуации, данного выхода", – заявил Нургожин.

Он отметил, что сенаторам и другим заинтересованным лицам будет сделан соответствующий доклад, когда этот "не простой вопрос" будет достаточно изучен, передает "Интерфакс".

Фото: www.globallookpress.com

"Предварительно с руководством "Роскосмоса" мы тоже эти вопросы в устном порядке обсуждали", – уточнил вице-министр.

Ранее в четверг сенат принял закон "О ратификации протокола о внесении изменения в соглашение между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о статусе города Байконур, порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти от 23 декабря 1995 года". Документ касается функционирования в Байконуре ряда госорганов Казахстана.

Россия арендует у Казахстана построенный в советские годы комплекс "Байконур", состоящий из одноименных города и космодрома. В городе проживает более 76,5 тыс. человек, из которых 60% – граждане Казахстана, около 37% – россияне.

В городе работают российские органы власти, в том числе обеспечивающие правопорядок. Казахстан имеет в Байконуре спецпредставителя президента и представительства своих силовых структур.

Договор аренды рассчитан на период до 2050 года.

Николай ВИКТОРОВ
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