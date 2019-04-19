"Мусорную" реформу нужно начинать с полного сбора соответствующей информации по стране

В России должна действовать единая государственная система учета твердых коммунальных отходов (ТКО). С таким предложением партия "Единая Россия" обратилась к Министерству природных ресурсов и экологии.

Прежде чем принимать решения по проблеме переработки и ликвидации мусора, необходимо подготовить электронные модели территориальных схем обращения с отходами производства и потребления. Об этом заявил координатор проекта ЕР "Чистая страна", председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"Сейчас существует 85 региональных территориальных схем обращения с ТКО, в то время как нужна единая федеральная территориальная схема, которая будет содержать полную информацию о накоплении отходов, утилизации, переработке, логистике и т.д", – подчеркнул депутат.

Выступая на дискуссионной площадке "Эффективная система обращения с отходами" в рамках Всероссийского экологического форума ЕР "Чистая страна", Бурматов указал, что представители партии об этом говорили еще на старте обсуждений "мусорной реформы". По мнению единороссов, единая схема учета коммунальных отходов позволит вводить дополнительные мощности по мусоропереработке.

"Заводов по переработке отходов одновременно и много, и мало. Например, с Камчатки везут раздельно собранный мусор во Владивосток, из Татарстана – в Минеральные Воды, потому что ближе заводов нет. При этом часть их них загружена на 30-40%, потому что их строили абсолютно бездумно. Если бы схема существовала изначально, мусороперерабатывающие заводы строили бы с учетом экономии и удобства для регионов", – пояснил Бурматов.

Первый экологический форум ЕР "Чистая страна" проходит 19 апреля в Челябинске. Участники обсуждают предложения экспертного сообщества по улучшению экологической обстановки в стране, а также инициативы граждан, собранные ЕР в ходе недели экологии с 8 по 12 апреля.