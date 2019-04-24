"Единая Россия" начнет обновление с кадров

Доверие к власти будут повышать новые лица

На восприятие образа "Единой России" во многом влияют конкретные члены партии. Соответственно, правильная кадровая политика – это путь к успеху. Об этом говорится в докладе "Единая Россия": кадровая перезагрузка и вызовы – 2021", подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

По мнению экспертов, проанализировавших рейтинги партии, колебания показателей обусловлено не столько реальными событиями, сколько "психологическими" моментами. Например, поддержка пенсионной реформы в июне 2018 г. привела к резкому снижению рейтингов "Единой России". Но прошло немного времени, и ситуация изменилась, указывает глава АПЭК, член высшего совета ЕР, политолог Дмитрий Орлов.

"Если у правящей партии в полуторапартийной системе текущий электоральный рейтинг не падает ниже 30%, серьезной угрозы ее перспективам нет. Опираясь на одномандатников, она в любом случае закрепит лидерство или создаст коалицию, где будет иметь большинство", – считает Орлов.

При этом эффективно работающий аппарат и обновленная партийная элита – вот спасательный круг, который вытянет партию в проблемных регионах, убежден политолог.

Сейчас ЕР реализует два проекта, направленные на выявление перспективных кадров среди россиян до 35 лет и их подготовку к активной политической карьере, в том числе к выборам в Госдуму-2021. Это "Политстартап" и высшая партийная школа "Единой России", указывают "Ведомости".

По мнению политолога Александра Кынева, это можно расценивать как попытку "косметическим" способом решить глубинные внутриполитические проблемы. "Сейчас происходят куда более радикальные события: в регионах под выборы идет массовая правка законов – уменьшается число депутатов, избираемых по партспискам. Власть пытается решить проблему рейтингов уменьшением влияния партии. В результате они получают набор людей, которых будет контролировать намного тяжелее", – считает политолог.

С другой стороны, население приветствует, когда лидерами региональных отделений становятся узнаваемые лица, заслуженно пользующиеся авторитетом среди местных элит. Поэтому на муниципальные выборы нужно выдвигать не только управленцев из бюджетной сферы, но и рядовых сотрудников, которые зачастую формируют основу команды кандидата от системной оппозиции, настаивают эксперты.

"Ра­бо­тая с ними, ЕР по­лу­ча­ет до­пол­ни­тель­ные кон­ку­рент­ные пре­иму­ще­ства в борь­бе за пер­спек­тив­ные кад­ры. Кро­ме того, ЕР та­ким об­ра­зом раз­ви­ва­ет иные гра­ни сво­е­го об­ра­за, стре­мясь по­зи­ци­о­ни­ро­вать­ся не толь­ко в ка­че­стве "пар­тии на­чаль­ни­ков", – говорится в докладе.

Верная кадровая политика улучшит образ "Единой России" и укрепит к ней доверие, предсказывают эксперты.