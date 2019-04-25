"Единая Россия"высказалась по поводу проведения "регуляторной гильотины"

Работу инспекторов контрольно-надзорных органов необходимо совершенствовать

Реформирование контрольно-надзорной деятельности принесет ощутимую пользу экономике страны и благотворно отразится на жизни россиян. К такому выводу пришли эксперты внутрипартийной дискуссионной площадки "Единой России" "Лидерство и развитие". Они подготовили и передали главе правительства, председателю ЕР Дмитрию Медведеву общественный доклад, касающийся "регуляторной гильотины" и работы инспекторов контрольно-надзорных органов, сообщила один из авторов документа председатель экспертного совета площадки "Лидерство и развитие", первый вице-президент "Опоры России" Марина Блудян.

"Реформирование контрольно-надзорной деятельности позволит существенно сократить требования к бизнесу, убрать лишние расходы, в том числе на различную разрешительную документацию, что приведет к удешевлению продукции для покупателей", – пояснила Блудян.

В частности, сегодня около 12% розничной стоимости овощей и фруктов тратится на обеспечение фитосанитарных мер и требований, 8% от цены колбасы уходит на подготовку ветеринарно-сопроводительной документации, а к стоимости молочной продукции заранее прибавляется от 5 до 9% на оформление ветеринарной сертификации.

"Около 7,5% ВВП, т.е. 7,77 трлн рублей составляют затраты на получение различной разрешительной документации контрольно-надзорной деятельности", – подсчитала Блудян.

Помимо этого, предприниматели вынуждены проходить внеплановые проверки контрольно-надзорных органов. В 2018 г. их количество превысило плановые проверки в 3,4 раза. Многие индивидуальные предприниматели отказываются регистрироваться и остаются в "тени" зачастую именно по этой причине.

"Единая Россия" настаивает на изменении подхода к этому вопросу. В частности, предлагает создать специальный центр при правительстве для обучения и полного обновления штата инспекторов и их компетенций.

"Нужно сократить имеющийся штат инспекторов, дать достойную зарплату тем, кто будет нормально работать, и предъявить к ним требования не увеличивать количество проверок и штрафов, а сделать так, чтобы их вообще не было, как и не было потери жизни, здоровья. Они должны быть для бизнеса помощниками", – подчеркнула Блудян.

Помимо этого, в ЕР предлагают переходить к альтернативной форме контроля и надзора, которая заключается в страховании ответственности работодателя перед работниками, производителя перед потребителями, страховании рисков нанесения вреда жизни и здоровью граждан, материального ущерба и ущерба охраняемых государством ценностей и так далее.

Эти предложения, если будут реализованы, внесут значительный вклад в экономику и поднимут уровень жизни граждан, убеждены в "Единой России".