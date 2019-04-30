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Единый парламент скрепит Россию и Белоруссию

Фото: www.globallookpress.com
Странам необходимо двигаться к Союзному государству

Развитие Союзного государства России и Белоруссии невозможно без общего законодательного органа власти. Об этом заявил экс-глава белорусского МИД Иван Антонович во вторник, 30 апреля.

"Необходим парламент общего государства, а не делегированные компоненты двух парламентов, который избирался бы на общей основе, как парламент Евросоюза", – подчеркнул он.

Выступая на экспертном семинаре "Россия и Беларусь: в поисках эффективной формулы союзничества в период геополитической турбулентности", Антонович пояснил, что только единая законодательная структура Союзного государства сможет отслеживать общественное настроение и влиять на него.

Фото: commons.wikimedia.org (CC BY-SA 2.0)

Он подчеркнул, что сейчас народы двух государств однозначно выступают за Союзное государство, и игнорировать этот факт нельзя, передает РИА "Новости".

Это мнение поддержал другой бывший глава МИД Белоруссии Владимир Сенько. Он согласился, что на этом интеграционном пути случаются "искры", которых Москва и Минск должны стараться избегать. Вместе с тем, "важно сохранить союз":

"Отказаться от идеи создания, продолжения работы над созданием союза двух государств вряд ли возможно вообще, – отметил Сенько. – Думаю, что народы двух стран не поняли бы и не приняли бы такого исхода дел", – подчеркнул он.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года. Ему предшествовал договор "Об образовании Сообщества России и Белоруссии" от 1996 года. Документ предполагает поэтапную организацию единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространств. 

Николай ВИКТОРОВ
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