Дипломат успел сделать многое для отношений между Москвой и Минском

Спешное снятие Михаила Бабича с поста представителя России в Белоруссии продиктовано "целесообразностью" на фоне разговоров о создании Союзного государства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обычно подобные кадровые решения не оглашаются заранее, поэтому возврат Бабича кажется таким внезапным.

В то же время Песков отметил, что дипломатическая работа Бабича была плодотворной, им "достаточно много было сделано" для российско-белорусских отношений, которые в последнее время стали неоднозначными. С одной стороны, президент Белоруссии Александр Лукашенко раз за разом делал резкие заявления в адрес России, с другой – велись разговоры о возможном объединении РФ и Белоруссии в Союзное государство.

"В независимости от каких-то процессов, отношения между Россией и Белоруссией сохраняют союзнический характер. Это особое измерение, которое доминирует в двусторонних отношениях между Москвой и Минском",

– цитирует Пескова "Кремлевский пул РИА".

Кремль доволен работой Бабича на посту посла в Белоруссии. По словам Пескова, его поспешная отствака была связана исключительно с новым кадровым решением Путина, "принятым в соответсвии с целесообразностью": "Проработал недолго, но за непродолжительный срок многое было сделано". pic.twitter.com/hS9cA3ad12 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 6 мая 2019 г.

Михаил Бабич был назначен послом в Белоруссии в августе 2018 года. Таким образом, на этом посту он проработал меньше года, тогда как его предшественник Александр Суриков – 12 лет. На посту посла РФ Бабича сменил сенатор Дмитрий Мезенцев.

Отношение Минска к Бабичу стало заметно хуже в марте этого года после того, как он сделал несколько заявлений о ситуации в Белоруссии, и позиции Лукашенко в диалоге с Москвой. Его заявления возмутили белорусский МИД, который обозвал его "бухгалтером", а Лукашенко и вовсе захотел избавиться от него. В конце апреля Бабич все-таки был снят с должности, его планируют перевести на другую работу.