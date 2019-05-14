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Мэр Читы ушел в отставку

Преемник уже объявлен

Глава администрации города Чита Олег Кузнецов написал заявление об уходе с должности по собственному желанию. Сообщение об этом распространила пресс-служба горадминистрации во вторник, 14 мая. 

"С 15 мая 2019 года ... обязанности и. о. руководителя администрации городского округа "Город Чита" будет исполнять Александр Михайлович Сапожников", – передает РИА "Новости".

Кузнецов был мэром Читы с ноября 2016 г., до этого с 2009 г. он являлся первым заместителем главы города.



Николай ВИКТОРОВ
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