По данным журналистов, это его добровольное решение

Вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Алексей Рогозин подал в отставку. Об этом стало известно в четверг, 4 апреля, от источника в авиастроительной отрасли. Одновременно Рогозин может уйти и с должности генерального директора Авиационного комплекса им. С.В.Ильюшина.

"Алексей Рогозин, действительно, принял решение об уходе с поста гендиректора Авиационного комплекса имени Ильюшина и вице-президента ОАК", – сообщил ТАСС собеседник.

Источник уточнил, что о намерении 34-летнего топ-менеджера уволиться стало известно "около 2-3 недель назад". Причины неизвестны, однако, его уход не связан с проблемами на возглавляемых им предприятиях. Напротив, "Ильюшин" активно реализует проекты, отметил источник:

"Несколько дней назад в Воронеже совершил свой первый полет легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, а также состоялась церемония передачи военно-транспортной авиации первого серийного самолета Ил-76МД-90А".

Заявление Рогозина должно быть рассмотрено на заседании совета директоров ОАК. Преемник чиновника пока не называется.

Сын вице-премьера, курирующего космическую отрасль РФ, Дмитрия Рогозина Алексей Рогозин стал вице-президентом ОАК по транспортной авиации в марте 2017 года. В апреле 2017 г. он был также назначен гендиректором Авиационного комплекса имени Ильюшина.

Ранее появилась информация, что Рогозин-младший может войти в руководство российского отделения компании "Эйрбас", передает "Эхо Москвы".