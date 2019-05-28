В законе о назначении детских пособий выявлена несправедливость

"Единая Россия" обратилась к Минтруду с просьбой внести поправки в ФЗ

"Единая Россия" предлагает пересмотреть федеральное законодательство, касающееся продления выплат пособий после рождения (усыновления) первого или второго ребенка. Об этом сообщила координатор партийного проекта ЕР "Крепкая семья", первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

Она пояснила, что сейчас родители могут оформить ежемесячную выплату на ребенка в размере около 10 тыс. руб. до достижения им полутора лет сначала на один год. Затем предполагается продление выплат еще на полгода. Но для этого семья должна предоставить справки о доходах за предыдущий год.

"В перечень источников дохода попадают ежемесячные выплаты на детей, и родителям отказывают по причине их якобы высокого дохода", – указала Окунева.

Из-за этой несостыковки в законе уже пострадали, в частности, два десятка семей в Челябинской области. Их не признали нуждающимися в продлении выплат пособий после рождения первенца, поскольку в предыдущем году они получали по 10 тыс. руб. из бюджета. Такая ситуация противоречит реализуемой государственной политике РФ по поддержке семьи и материнства, подчеркнула координатор партпроекта ЕР.

"Поэтому я обратилась в Минтруд с просьбой пересмотреть законодательство и при расчете дохода семьи не учитывать суммы единовременной материальной помощи из бюджета", – сообщила Окунева.

Партийный проект "Единой России" "Крепкая семья" направлен на укрепление института семьи и семейных ценностей. Особое внимание уделяется поддержке молодых семей, семей с детьми, сокращению масштабов сиротства в стране, реализации демографических инициатив президента РФ.