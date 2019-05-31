На предварительные выборы "Единой России" пришел каждый десятый избиратель

Граждане отобрали кандидатов от партии в заксобрания разного уровня

Явка избирателей в Единый день предварительного голосования "Единой России" составила более 1 миллиона 600 тысяч человек, то есть 10,41% от числа избирателей. Об этом рассказал секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

"Средняя явка на выдвижении в Госдуму составила 7,39%, по голосованию за кандидатов в депутаты Законодательных собраний – 10,83%, средняя явка по выборам кандидатов в депутаты административных центров составила 8,28%", – уточнил Турчак.

Он добавил, что более 53 тысячи россиян предпочли электронную форму участия голосовании.

В целом в ходе предварительного голосования было зафиксировано 40 нарушений. Проверка проведена по каждому из них, в итоге результаты голосования в двух округах Сахалинской области отменены, сообщил Турчак.

Секретарь генсовета ЕР отметил рекордное количество молодых участников праймериз. В этом году в предварительном отборе кандидатов участвовало 1596 человек младше 35 лет.

"Такой результат стал во многом возможен благодаря специально проведенному обучению с опытными наставниками в рамках проекта "ПолитСтартап", – убежден Турчак.

Списки кандидатов от ЕР к сентябрьским выборам будут утверждены на конференциях региональных отделений партии в июне-июле 2019 года. "Подковерные" договоренности исключены. Кто реально победил, то есть набрал на предварительном голосовании наибольшее число голосов, тот и должен быть в списке на соответствующем месте", – указал секретарь генсовета.