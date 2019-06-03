Белорусский лидер не стесняется наводить красоту даже на официальных мероприятиях

Облик каждого человека – его визитная карточка. А безукоризненный внешний вид – залог успеха. Этому принципу верно следует президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его мнению, не только костюмчик должен сидеть. В идеальном порядке необходимо содержать усы и брови. К такому выводу пришел корреспондент Дмитрий Смирнов, застав белорусского лидера за любопытным занятием.

Прежде чем предстать перед публикой в Казахстане, Батька причесал усы и брови. По всей вероятности, данную процедуру он выполняет регулярно.

"Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей": Александр Григорьевич и расческа",

– озаглавил опубликованное в Twitter видео журналист кремлевского пула.

В целом, пристальное внимание Батьки к мелочам в своем образе вызвало одобрение в обществе. (Орфография и пунктуация авторские).

"Лукашенко опрятен, и это нормально", "Бацька жгет, ай да Бацька молодец", "Правильно, не хочет выходить как-нибудь", – написали "поклонники".



Однако нашлись и те, для кого расчесывание усов и бровей стало поводом для шуток.

"А чего лысину не полирнул? Непорядок", "Это он сигналит кому-то. "Он уже сильно причесывается"!"

– подкололи комментаторы. Но все попытки недоброжелателей были пресечены.

"Некоторые шавки предпочитают мятого, пропитого Порошенко, а не нормальных спортивных мужиков. Наверное они и зубы не чистят, так смердит", – парировал заступник.

«Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей»: Александр Григорьевич и расческа pic.twitter.com/onYI4XJ9Ew — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 2 июня 2019 г.

Ранее пересудам в Сети подвергся наследник Лукашенко. Президентского сына сразу же окрестили "белорусским принцем Уильямом", напоминает "URA.RU".







