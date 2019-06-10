Казахстанцы выбрали нового президента

Главный претендент на должность главы республики обошел соперников

Исполняющий обязанности президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил на выборах лидера страны 70,76% голосов при явке в 77,4%. О предварительных итогах сообщил заместитель главы ЦИК Константин Петров на брифинге.

Из семи кандидатов на пост президента республики второе место занял журналист и политический деятель Амиржан Косанов, набрав, по информации "Казинформ", 16,2%. За депутата нижней палаты парламента Данию Еспаеву проголосовали 5,2% населения, передает РИА "Новости".

Токаев после обнародования предварительных результатов поблагодарил соотечественников за оказанное доверие, а свою команду – за работу. В Казахстане нет порога явки, но для победы кандидату необходимо набрать 50% голосов избирателей.

Внеочередные выборы президента Казахстана прошли, как напоминает "ФедералПресс", 9 июня.

Бывший глава государства Нурсултан Назарбаев, передает "Свободная пресса", сложил с себя полномочия в марте 2019-го, исполняющим обязанности лидера страны стал Токаев, который до этого был председателем верхней палаты парламента, а через три недели он назначил досрочные выборы.