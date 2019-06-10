Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Казахстанцы выбрали нового президента

Касым-Жомарт Токаев. Фото: www.globallookpress.com
Главный претендент на должность главы республики обошел соперников

Исполняющий обязанности президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил на выборах лидера страны 70,76% голосов при явке в 77,4%. О предварительных итогах сообщил заместитель главы ЦИК Константин Петров на брифинге.

Из семи кандидатов на пост президента республики второе место занял журналист и политический деятель Амиржан Косанов, набрав, по информации "Казинформ", 16,2%. За депутата нижней палаты парламента Данию Еспаеву проголосовали 5,2% населения, передает РИА "Новости".  

Токаев после обнародования предварительных результатов поблагодарил соотечественников за оказанное доверие, а свою команду – за работу. В Казахстане нет порога явки, но для победы кандидату необходимо набрать 50% голосов избирателей. 

Внеочередные выборы президента Казахстана прошли, как напоминает "ФедералПресс", 9 июня.

Бывший глава государства Нурсултан Назарбаев, передает "Свободная пресса", сложил с себя полномочия в марте 2019-го, исполняющим обязанности лидера страны стал Токаев, который до этого был председателем верхней палаты парламента, а через три недели он назначил досрочные выборы. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Берега попутали: Москву возмутили заявления Киева о "суверенитете Крыма"

"Покойников уже не воскресить": Россия докопается до правды в деле Скрипаля

В загадочной истории о чисто английском отравлении намечается новый поворот

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей