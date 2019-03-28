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Новый глава Казахстана спешит в Россию

Касым-Жомарт Токаев. Фото: www.globallookpress.com
Визит назначен на 3 апреля

Первым зарубежным лидером, которого посетит Касым-Жомарт Токаев в качестве президента Казахстана, станет глава России Владимир Путин. Об этом сообщили в пресс-службе казахского лидера в четверг, 28 марта.

"3 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отбывает с официальным визитом в Российскую Федерацию. Главным пунктом программы пребывания главы государства станут переговоры с президентом России Владимиром Путиным", – передает ТАСС.

Токаев вступил в должность президента Казахстана 20 марта. Накануне, 19 марта, добровольно сложил полномочия первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.

Николай ВИКТОРОВ
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