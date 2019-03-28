Визит назначен на 3 апреля

Первым зарубежным лидером, которого посетит Касым-Жомарт Токаев в качестве президента Казахстана, станет глава России Владимир Путин. Об этом сообщили в пресс-службе казахского лидера в четверг, 28 марта.

"3 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отбывает с официальным визитом в Российскую Федерацию. Главным пунктом программы пребывания главы государства станут переговоры с президентом России Владимиром Путиным", – передает ТАСС.

Токаев вступил в должность президента Казахстана 20 марта. Накануне, 19 марта, добровольно сложил полномочия первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.