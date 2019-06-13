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США уступили России позиции в Европе

Фото: www.globallookpress.com
Отношение европейцев к мировым державам кардинально изменилось

Европейцы боятся США больше, чем Россию. К таким выводам пришли эксперты Атлантического совета в США. Они опросили граждан Болгарии, Чехии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии и выяснили, что потенциальная угроза из-за океана многим кажется более вероятной, чем возможная агрессия со стороны Москвы.

Так, США пугают 25% болгарских респондентов, тогда как Россия – только 7%. Среди словаков 41% боится США и лишь 26% – Россию, сообщает RT.

В Атлантическом совете тут же сделали вывод: всему виной антиамериканская пропаганда Москвы, которая в ряде европейских стран оказалась более действенной, чем прививаемые им Белым домом русофобские взгляды.

Фото: www.globallookpress.com

"Тревожная тенденция, которая может быть связана с российской дезинформацией. Заключается она в том, что США стали восприниматься в негативном свете", – говорится в документе.

На самом же деле все гораздо проще. Вашингтон использует миф о "российской угрозе" для того, чтобы держать Европу под контролем, считает директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин. Однако многие европейцы уже поняли, что, случись гипотетический конфликт, они окажутся расходным материалом в борьбе США против России. Опасность стать "выжженной пустыней" благодаря "заботе" США и пугает страны Европы.

Николай ВИКТОРОВ
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