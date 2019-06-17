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Ситуация в Черном море встревожила ЕС

Фото: www.globallookpress.com
В Люксембурге приняли заявление

Безопасность в Черном море вызывает беспокойство. С этим согласились члены Совета ЕС, заседание которого на министерском уровне состоялось в понедельник, 17 июня. Министры иностранных дел ЕС, по традиции, указали, что стабильность в регионе расшатывает Россия своей политикой в отношении Крыма.

"Совет по-прежнему обеспокоен проблемами безопасности в Черноморском регионе. В этом контексте он вновь подтверждает, что уважение международного права, включая принципы независимости, суверенитета и территориальной целостности, Конвенция по морскому праву, включая свободу судоходства, а также политические решения ЕС и его политика непризнания незаконной аннексии Крыма являются фундаментальными", – приводит ТАСС выдержку из документа.

По мнению министров стран ЕС, Черное море очень важно для всех членов объединения, более того – ему отводится стратегическая роль. Поэтому европейские лидеры должны приложить усилия, чтобы иметь возможность использовать регион для сотрудничества и экономического развития, говорится в заявлении Совета ЕС.

Николай ВИКТОРОВ
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