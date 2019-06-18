Наша страна якобы ждет подходящего случая, чтобы вторгнуться в Европу

Москва не отказалась от планов восстановить контроль над восточноевропейской страной, некогда входившей в социалистический лагерь. Однако сегодня российские власти избрали новую тактику: они выжидают удобного момента. Об этом заявил бывший замминистра национальной обороны Польши Ромуальд Шереметьев.



"Россия растягивает реализацию своих целей на годы. Обычно она входит вооруженным путем, когда посчитает, что не встретит сопротивления, поэтому старается сначала довести ситуацию до внутреннего разрушения общества, которое хочет себе подчинить",

– сказал экс-чиновник в интервью изданию wPolityce.

Он отнес нашу страну к "терпеливым агрессорам", которые стремятся достичь намеченной цели, "упрямо преодолевая разные препятствия". "Если этих препятствий больше, она (Россия) выражает по этому поводу недовольство. Но это не означает, что Россия отказывается от подчинения себе Польши", – указал Шереметьев.

В пример он привел первый раздел Польши, когда "Россия годами действовала через своих агентов влияния, разрушая изнутри внутреннюю польскую политическую элиту". "Россияне поощряли взаимно уничтожающиеся фракции, а затем, когда плод разложения польского государства созрел и упал с дерева, они его подняли – провели раздел Речи Посполитой", – объяснил бывший замминистра.

Шереметьев позитивно оценил намерение президента США Дональда Трампа и дальше оказывать политическую и военную помощь Польше. Выступая в качестве "гаранта нынешнего международного миропорядка", Вашингтон обезопасит Варшаву от нападения со стороны восточного соседа. Это взаимовыгодное партнерство, потому что "американцам нужен в нашем регионе барьер, останавливающий российскую экспансию".

Вокруг Польши, по словам бывшего чиновника, должен возникнуть блок стран, который "будет останавливать российское давление на Запад". Такой союз также может возникнуть только при активной поддержке США, указал Шереметьев.

Власти РФ ранее неоднократно призывали руководство НАТО отказаться от расширение военного присутствия альянса в Польше и других странах, граничащих с нашей, поскольку это ведет к нарастанию напряженности. В руководстве организации уверяют, что у НАТО нет планов нападать на Россию, а войска к границам они стягивают исключительно ради собственной безопасности, опасаясь вторжения со стороны РФ.