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Запад готовит Саакашвили к возвращению в грузинскую политику

Михаил Саакашвили. Фото: www.globallookpress.com
Скандал с российской делегацией в парламенте Грузии оказался на руку экс-губернатору Одессы

Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили может вернуться на историческую родину, для него западные кураторы готовят новый руководящий пост. Об этом пишет телеканал "Царьград" со ссылкой на источник в правительственных кругах, курирующий российско-грузинские отношения.

По информации собеседника издания, произошедшие в конце прошлой недели массовые выступления радикалов в центре Тбилиси, выразивших свое недовольство появлением в местном парламенте российской делегации во главе с членом президиума Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС), депутатом Сергеем Гавриловым, на самом деле являются первым этапом в попытке вернуть Саакашвили в грузинскую политику.

Источник считает, что по задумке иностранных кукловодов, экс-губернатор Одессы больше подходит для роли строителя демократии в этой кавказской стране.

Фото:  EPA/Зураб Курцикидзе/ТАСС

"Западные силы очень красиво использовали конфликт с русской делегацией в свою пользу. В последнее время в стране стали набирать силу политические движения, выступающие против излишней "демократизации" Грузии и даже за нормализацию отношений с Россией... И это совсем не нравилось западным кукловодам", – цитирует "Царьград" собеседника.

По его мнению, провокация в отношении российской делегации дала старт для "нового расчета сторонников Саакашвили", которые смогли переренаправить недовольство грузинского народа в сторону РФ. Москва, по их уверениям, "опустила железный занавес, тем самым доказав еще раз, что она является агрессором", отметил источник телеканала. Он назвал ЧП в стенах парламента намеренными действиями провокаторов.

"России не оставалось никакого иного шага, как жестко ответить на оскорбление представителей страны. А сторонники Саакашвили, чтобы набрать очки, трактовали этот жесткий ответ как акт очередной агрессии, выгодно переведя стрелки", – констатировал собеседник издания.

Напомним, президент России Владимир Путин на фоне беспорядков в Грузии своим указом временно запретил авиасообщение с этой страной с 8 июля. Ряд экспертов полагает, что Москва не ограничится таким шагом, следующим может стать запрет на ввоз некоторых грузинских товаров в РФ. Так, неожиданное заявление появилось в понедельник, 24 июня на сайте Роспотребнадзора. В санитарном ведомстве сообщили, что за последние пять лет почти втрое вырос объем некачественного вина, поступающего в нашу страну из Грузии. В 2018 г. забраковано 203 тыс литров, отмечает Роспотребнадзор.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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