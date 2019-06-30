Вместо руки - спина: на G20 случился очередной казус

Нибиру
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В довольно неловкую ситуацию попал канадский премьер Джастин Трюдо во время саммита G20.
В соцсети попало видео, на котором политик хочет поздороваться с находящимся рядом бразильским лидером Жаиру Болсонару. Однако все закончилось конфузом: Болсонару вместо рукопожатия повернулся спиной к Трюдо, чтобы поприветствовать другого соседа по столу.
LMAOOOOO— Comfortably Smug (@ComfortablySmug) 30 июня 2019 г.
PATHETIC pic.twitter.com/JawT8Ulskj
Канадскому премьеру ничего не оставалось, как просто опустить руку.
Стоит отметить, что "на полях" G20 в Осаке уже случилось ряд комичных историй. Так, немецкий канцлер Ангела Меркель после встречи с президентом России Владимиром Путиным запуталась во времени и пространстве, а муж британского премьера Терезы Мэй попал в список жен. Кроме того, опозорился и глава Белого дома Дональд Трамп, которыйумудрился одновременно поздороваться с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и индийским лидером Нарендрой Моди. На этом приключения Трампа не закончились: на G20 он забыл об этикете принялся "тыкать" пальцем в сторону увиденного.
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