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Вместо руки - спина: на G20 случился очередной казус

Джастин Трюдо. Фото: www.globallookpress.com
Его участником стал премьер-министр Канады Джастин Трюдо

В довольно неловкую ситуацию попал канадский премьер Джастин Трюдо во время саммита G20.

В соцсети попало видео, на котором политик хочет поздороваться с находящимся рядом бразильским лидером Жаиру Болсонару. Однако все закончилось конфузом: Болсонару вместо рукопожатия повернулся спиной к Трюдо, чтобы поприветствовать другого соседа по столу.

Канадскому премьеру ничего не оставалось, как просто опустить руку.

Стоит отметить, что "на полях" G20 в Осаке уже случилось ряд комичных историй. Так, немецкий канцлер Ангела Меркель после встречи с президентом России Владимиром Путиным запуталась во времени и пространстве, а муж британского премьера Терезы Мэй попал в список жен. Кроме того, опозорился и глава Белого дома Дональд Трамп, которыйумудрился одновременно поздороваться с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и индийским лидером Нарендрой Моди. На этом приключения Трампа не закончились: на G20 он забыл об этикете принялся "тыкать" пальцем в сторону увиденного.

Андрей ДОВЛАТОВ
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