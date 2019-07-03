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Евросоюз осудил действия России в отношении Грузии

Фото: EPA
Европейская дипслужба беспокоится из-за последствий, с которыми столкнутся народы двух государств

Европейский союз выпустил сообщение с критикой России, отметив, что запрет полетов в Грузию с 8 июля является "несоразмерным и необоснованным" шагом. Парламентарии призвали использовать Женевские дискуссии, чтобы снизить напряженность в отношениях двух стран.

"Последние события в отношениях между Российской Федерацией и Грузией рискуют негативно сказаться на гражданах обеих стран. Считаем решение России о запрете полетов в Грузию с 8 июля необоснованным и несоразмерным",

говорится в сообщении.

Осудил ЕС и ограничения на пересечения людьми границы с Грузией, которые ввела Абхазия. Дипслужба считает, что это решение негативно сказывается на свободе передвижения и "создает дополнительные трудности для населения, затронутого конфликтом". Чтобы не возникло никаких гуманитарных проблем, эти ограничения необходимо снять.

Фото: EPA

А новый раунд Женевских международных дискуссий, который стартовал 3 июля, стоит использовать для решения сложившейся ситуации, чтобы облегчить положение, в котором оказалось население.

Президент России Владимир Путин подписал указ о запрете авиасообщения с Грузией после массовых беспорядков в этой стране. Глава государства поручил правительству вернуть российских туристов домой.

Акции протеста начались в Тбилиси 20 июня из-за участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. В результате беспорядков пострадали 240 человек, а 300 митингующих арестовали. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Москва – "враг" ее стране. При этом Грузия может лишиться огромной суммы денег из-за потери российских туристов, поэтому в Тбилиси ищут различные выходы из сложившейся ситуации, чтобы удержать путешественников из РФ. 

Полина ИВАНОВА
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