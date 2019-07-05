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"Единая Россия" поможет некоммерческим организациям

Фото: er.ru
ЦПГИ совместно с коммерческими компаниями поддержит проекты региональных НКО

Центр поддержки гражданских инициатив (ЦПГИ) заручился согласием бизнес-сообщества об оказании бесплатного содействия региональным некоммерческим организациям (НКО). Об этом сообщил сопредседатель Центрального совета сторонников ЕР, депутат Госдумы Сергей Боярский в ходе политической конференции "Единой России" в пятницу, 5 июля.

По словам парламентария, коммерческие компании – партнеры ЦПГИ готовы помогать НКО в решении ряда организационных и административных вопросов, например, по линии бухгалтерии или юридического сопровождения.

"Это требует много временных и кадровых ресурсов, усложняя профильную работу НКО. Созданные на базе ЦПГИ сервисы смогут избавить небольшие некоммерческие организации от непрофильных, но необходимых издержек", – пояснил Боярский.

Сергей Боярский. Фото: ER.RU

Корпоративное волонтерство – работа партнерских коммерческих организаций в НКО на безвозмездной основе – это молодое направление благотворительности в России, но оно уже хорошо себя зарекомендовало, отметил Боярский. В последние полгода ЦПГИ занимается этим направлением совместно с благотворительным фондом "ДаДобро".

Еще одно важное направление деятельности ЦПГИ заключается в привлечении финансирования социальных проектов, которые реализуют региональные НКО.

"Для этих целей ЦПГИ планирует совместно с коммерческими компаниями разработать систему корпоративных грантов. Ими смогут воспользоваться небольшие региональные НКО, которым эта поддержка необходима для оказания социально значимой помощи людям", – подчеркнул парламентарий.

Ранее председатель ЕР, премьер-министр Дмитрий Медведев в статье "Единая Россия" – курс на перемены" призвал однопартийцев больше работать с НКО.

Николай ВИКТОРОВ
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