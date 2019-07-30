В Киеве одну за другой выдают тайны европейских политиков

Нынешний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хорошо знаком с традиционной украинской кухней. Однако особенно ему полюбились котлеты по-киевски.

О гастрономических пристрастиях евроскептика рассказал один из самых болтливых политиков Незалежной, глава МИД Павел Климкин. Прикармливать начали Джонсона задолго до его нового назначения. В те времена он был министром иностранных дел.

"Он до сих пор говорит, что то, что он покупал у себя в Великобритании, не выдерживает сравнение с тем, что он пробовал в Киеве",

– похвастался отпускник-Климкин, передает "Укринформ". Министр пояснил, что хлебосольные украинцы угощали всех дипломатов и даже устраивали им экскурсии по местным святыням.

Напомним, Климкин попал в немилость к новому руководству Незалежной за самоуправство. Глава внешнеполитического ведомства за спиной президента Владимира Зеленского отверг ноту российского МИД относительно освобождения украинских моряков.

Надо признать, что Климкин не впервые выдает секреты иностранных политиков. Накануне он разболтал тайну канцлера ФРГ Ангелы Меркель.