Азия так Азия: в Москве сообщили о парировании американской угрозы

Раскачивать ситуацию РФ не собирается, но и без ответа шаги США не оставит

Россия будет размещать наземные ракеты средней и меньшей дальности там, где появятся американские вооружения аналогичного класса. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, предвосхищать развитие событий Москва не собирается, поскольку это было бы "безответственно с точки зрения дальнейшей раскачки всей ситуации в сфере стратегической стабильности и глобальной безопасности". Но и без ответа не оставит ни один практический шаг со стороны США.

При этом не важно, начнут ли американцы устанавливать свои ракеты в Европе или в другом регионе:

"Если развертывание новых американских систем начнется именно в Азии, тогда соответствующие шаги, балансирующие эти действия, будут предприниматься нами в направлении парирования указанных угроз. Но это справедливо и для европейского направления в равной мере", – цитирует РИА "Новости" Рябкова.

Комментируя разрыв Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), дипломат возложил вину за это на американцев. "Именно США стали могильщиками договора. Они запустили и завершили процедуру одностороннего выхода из него", – приводит РИА ФАН слова представителя МИД.

Дипломат особо подчеркнул, что из Вашингтона звучат в адрес Москвы "исключительно голословные обвинения". Между тем именно США нарушили условия ДРСМД, развернув на суше свои ракетные установки, пишет "Царьград".

ДРСМД окончательно утратил юридическую силу 2 августа 2019 года. Первыми из договора вышли США. Россия приняла в ответ аналогичное решение.