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Польша предупреждает: дружелюбие Европы вводит Кремль в заблуждение

Фото: pixabay.com
Западным лидерам рекомендовали стать жестче

Некоторые страны-члены Евросоюза становятся слишком лояльными по отношению к России. Этим они не только поддерживают агрессивные устремления Кремля, но и противоречат единой европейской политике. Об этом заявил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

По его словам, Варшаву очень беспокоит дружелюбный настрой представителей ряда западных стран в общении с российскими властями.

"Похоже, некоторые европейские лидеры не в курсе, что их действия выглядят как попытка разморозить отношения. Но если они на самом деле это делают, то их политика недальновидна", – подчеркнул Пшидач в интервью "Рейтер".

От имени МИД Польши дипломат потребовал от нового состава Еврокомиссии оставаться жесткой по отношению к России, которая за прошедшие годы "не отступила ни на полшага" в своих взглядах на Донбасс и Крым. Пшидач подчеркнул, что Польша и страны Прибалтики долгое время находились под властью России, поэтому они лучше понимают исходящую от нее угрозу и остальные страны ЕС должны к ним больше прислушиваться.

Ранее Варшава отказалась приглашать российскую делегацию на памятные мероприятия, посвященные началу Второй мировой войны.

Николай ВИКТОРОВ
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