НАТО нашла способы сдерживания России

Блок решил нарастить мыщцы в Польше и странах Прибалтики

После прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Североатлантический альянс сделает ставку на устрашение России и политический диалог. По мнению немецкого автора Михаэля Штабенова, военная стратегия Москвы "выглядит угрожающей, в первую очередь для европейцев".

Эксперт считает, что с официальным окончанием действия ДРСМД 2 августа, которое было "столпом европейской архитектуры безопасности", "похоже, началось новое летоисчисление".

Как пишет немец в своей статье в Frankfurter Allgemeine Zeitung, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что альянс не стремится к новой гонке вооружений, однако обещает широкий спектр военных, политических и дипломатических реакций на прекращение Договора. Среди таких мер он назвал военные учения, усиленное наблюдение, использование данных спецслужб, а также радаров систем ПРО, увеличение неядерной мощи вооруженных сил союзников и инициативы по разоружению.

При этом в НАТО, сделавшей ставку на сочетание военного устрашения Кремля и политического диалога, опасаются потенциальных региональных войн по инициативе Москвы и вероятной победы России.





Западные эксперты по безопасности констатируют, что РФ размещает крылатые ракеты в европейской части страны, а также модернизирует и расширяет хранилища ядерного арсенала на Кольском полуострове и в Калининграде. Поэтому альянсу необходимо готовить собственные арсеналы и повышать обороноспособность Польши и прибалтийских государств.

"Даже если очередное размещение американских ядерных ракет средней дальности в Европе сейчас исключено, это ни в коем случае не означает, что альянс оказался беспомощным во власти российского превосходства", – цитирует RT статью Штабенова.

В планах НАТО значится втрое увеличение сил быстрого реагирования и наращивание военных подразделений на востоке блока.

Добавим, на прошлой неделе в ходе своего вояжа в Австралию и Новую Зеландию Столтенберг в каждой речи поминал Россию, обвиняя Москву в том, что это именно она разрушила ДРСМД. Также открыл "правду" о возвращении Крыма в состав РФ и в очередной раз открестился от обещаний НАТО Москве не двигаться после распада Варшавского договора к российским западным границам.

