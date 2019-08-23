В Пекине посоветовали Вашингтону переосмыслить свое поведение по ДРСМД

Китай призвал США не читать другим странам нотации

Власти Соединенных Штатов не вправе обвинять другие государства в несоблюдении международных соглашений о нераспространении ядерного оружия с учетом того, что сам Вашингтон вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"У США нет права говорить о выполнении обязательств. США вышли из СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий – ред.), а также из ДРСМД... США следует сначала переосмыслить свое отношение к обязательствам и подумать о том, как соблюдать их, а не читать нотации другим", – цитирует ТАСС китайского дипломата.

Также Шуан отметил, что его страна ответственно относится к выполнению своих договорных обязательств по нераспространению ядерного оружия и контролю над вооружениями. Такие документы он назвал "столпами, на которых основываются международный мир, стабильность и безопасность".

Накануне на экстренном заседании Совбеза и. о. постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сказал, что на кону дальнейшего развития диалога с Вашингтоном по вооружениям стоит "само существование человечества". А официальный представитель Китая в организации Чжан Цзюнь понадеялся на то, что Штаты "могут быть разумны" в вопросе размещения своих ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее сегодня президент России Владимир Путин послал четкий сигнал за океан, предупредив, что Москва даст "симметричный ответ" США на испытания американской ракеты, попадающей под запрет ДРСМД.

