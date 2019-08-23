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Путин пригрозил США ракетой

Путин пригрозил США ракетой
Фото: www.globallookpress.com
Москва жестко отреагировала на сигналы из Вашингтона

Россия даст "симметричный ответ" США, испытавшим ракету, попадающую под запрет Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. В пятницу, 23 августа, он дал поручение Минобороны и МИД проанализировать уровень угрозы, создаваемой действиями США, и предпринять "исчерпывающие меры".

По мнению Путина, США буквально "срежиссировали кампанию" с так называемыми нарушениями ДРСМД со стороны России, чтобы прикрыть свои планы по ликвидации договора. Не прошло и месяца после отказа Белого дома от ДРСМД, как американцы испытали новую ракету и объявили о намерении разместить запрещенные ранее вооружения в разных точках мира.

России ничего не остается, как обеспечивать свою безопасность после выхода США из ДРСМД в одностороннем порядке, приводит слова главы РФ телеграм-канал "RT на русском".

Кадр youtube.com

Путин напомнил слова высокопоставленных американских политиков о том, что размещение новых ракетных комплексов США может начаться с Азиатско-Тихоокеанского региона. Соответственно, все будет происходить в непосредственной близости от территории РФ, поэтому затрагивает ее интересы и не может остаться без ответа.

"Разработка нами новейших, действительно не имеющих аналогов в мире систем новейшего оружия была вызвана и, можно сказать, спровоцирована односторонним выходом США из Договора по ограничению систем ПРО в 2003 году. Мы были просто вынуждены и были обязаны, безусловно, обеспечить безопасность нашего народа и нашей страны. Мы это делаем сейчас и, безусловно, будем делать в будущем", – подчеркнул Путин на совещании Совета безопасности России в пятницу.

18 августа США испытали крылатую ракету наземного базирования, которая поразила цель на расстоянии свыше 500 км. 

Николай ВИКТОРОВ
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