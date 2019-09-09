США испугались диктата России

Внутренняя ситуация лишила американцев возможности успешно противостоять врагу

Россия является главной внешней угрозой для США. Об этом заявил экс-глава Пентагона Джеймс Мэттис. По его мнению, Соединенным Штатам необходимо активнее сдерживать РФ и КНР, авторитарное правление в которых противоречит интересам других стран.

Впрочем, эта внешняя угроза меркнет по сравнению с внутренней опасностью, отметил Мэттис в интервью Fox News. Во-первых, его пугает огромный долг, с которым придется что-то делать следующим поколениям. Во-вторых, ему не нравится, что люди стали злыми, недружелюбными по отношению друг к другу. Ведь если американцы не могут договориться между собой по мелочам, они не смогут противостоять внешнему врагу.

"Это растущее презрение между американцами, которые имеют разные мнения. Если мы хотим, чтобы эта страна выжила, нам придется работать вместе. Этого нельзя избежать. Так устроена демократия", – цитирует НСН экс-министра обороны США.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп отправил Мэттиса в отставку за то, что тот не поддержал его план по Сирии.