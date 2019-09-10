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Крым в сторону: в Европе призвали к сотрудничеству с Россией

Крым в сторону: в Европе призвали к сотрудничеству с Россией
Фото: www.globallookpress.com
Европейцы вспомнили, что и с США у них несть непримиримые противоречия

Непризнание российского Крыма не должно мешать конструктивному сотрудничеству стран с РФ. Об этом заявил премьер-министр федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Армин Лашет.

По его словам, в мире слишком много вопросов, которые не решить без Москвы: например, мирное урегулирование в Сирии или проблема глобального потепления. Поэтому нужно налаживать диалог. Это удавалось даже во времена СССР, напомнил Лашет в интервью Rheinische Post.

При этом ЕС вовсе не нужно отказываться от своих убеждений по Крыму – просто не обязательно постоянно вспоминать эту историю.

Аналогичного мнения придерживается бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер. Он отметил, что США пытаются исключить РФ из мирового сообщества, возводя проблему Крыма в абсолют. Но Европа не должна позволять и себя втягивать в такое отношение. Потому что и у ЕС с США есть жесткие противоречия, касающиеся, например, пошлин на автомобили или вмешательства Вашингтона в энергетическую политику Берлина. Однако это не мешает США и Германии взаимодействовать на разных площадках, подчеркнул Шредер.

Николай ВИКТОРОВ
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