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Чистка в Белом доме развеяла созданный американцами фейк

Чистка в Белом доме развеяла созданный американцами фейк
Фото: pixabay.com
От уволенного помощника Трампа потребовали извинений

Смертью "двойного фейка" назвала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отставку помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона.

Она напомнила, как в июне Болтон заявил СМИ, что Россия, Китай, КНДР, Иран и Венесуэла намеренно распространяют ложную информацию о разногласиях между президентом США и его советниками. Но прошло три месяца – и глава Белого дома Дональд Трамп уволил Болтона, указав, что он "крайне не согласен со многими его предложениями, как и другие в администрации".

"У меня вопрос: кто первым должен извиниться за этот конкретный фейк? – задала Захарова вопрос в Facebook. – Агентство Bloomberg, которое активно цитировало этот фейк Болтона без какой-либо проверки фактов? Или сам Джон Болтон, который не только придумал фейк о России, обвинив ее в распространении ложной информации, но и скрыл истинное положение дел в США? Ответ очевиден: все", - подчеркнула дипломат.

Мария Захарова. Фото: www.globallookpress.com

Впрочем, пользователи Сети высказали сомнение, что этот факт разоблачения фейков что-либо изменит.

"Никто не извинится, ибо все они (вышеперечисленные) надуты ложным самомнением и исключительностью. Пока не лопнут", – приводит комментарий "Царьград".

Болтон стал советником Трампа в апреле 2018 года. Он сменил на этом посту генерала Герберта Макмастера, которого уволили за утверждения о вмешательстве России в американские выборы. 

Николай ВИКТОРОВ
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