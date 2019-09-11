Чистка в Белом доме развеяла созданный американцами фейк

От уволенного помощника Трампа потребовали извинений

Смертью "двойного фейка" назвала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отставку помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона.

Она напомнила, как в июне Болтон заявил СМИ, что Россия, Китай, КНДР, Иран и Венесуэла намеренно распространяют ложную информацию о разногласиях между президентом США и его советниками. Но прошло три месяца – и глава Белого дома Дональд Трамп уволил Болтона, указав, что он "крайне не согласен со многими его предложениями, как и другие в администрации".

"У меня вопрос: кто первым должен извиниться за этот конкретный фейк? – задала Захарова вопрос в Facebook. – Агентство Bloomberg, которое активно цитировало этот фейк Болтона без какой-либо проверки фактов? Или сам Джон Болтон, который не только придумал фейк о России, обвинив ее в распространении ложной информации, но и скрыл истинное положение дел в США? Ответ очевиден: все", - подчеркнула дипломат.

Впрочем, пользователи Сети высказали сомнение, что этот факт разоблачения фейков что-либо изменит.

"Никто не извинится, ибо все они (вышеперечисленные) надуты ложным самомнением и исключительностью. Пока не лопнут", – приводит комментарий "Царьград".

Болтон стал советником Трампа в апреле 2018 года. Он сменил на этом посту генерала Герберта Макмастера, которого уволили за утверждения о вмешательстве России в американские выборы.