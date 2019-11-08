Политика сочли слишком легковесным, чтобы вмешиваться в дела глобальных держав

Президент Франции Эммануэль Макрон слишком много на себя берет, когда рассуждает о способах России снова стать могущественным государством. По мнению сенатора Владимира Джабарова, РФ уже на пути к восстановлению статуса "сверхдержавы" и предпочитает решать свои проблемы самостоятельно.

Ранее глава Пятой республики предположил, что РФ может пойти по "евразийскому" пути развития, но тогда над ней будет доминировать Китай, или по пути сближения с Европой, сообщает телеканал "360". Комментируя это высказывание, первый замглавы международного комитета Совфеда Джабаров отметил, что Макрон слишком молодой политик, чтобы позволять себе такие публичные высказывания, передает РИА "Новости":

"Для таких заявлений нужно иметь мощный политический вес", – подчеркнул сенатор.

Со своей стороны, Джабаров указал, что европейское сообщество сейчас не очень-то интересно России, поскольку несамостоятельно в своих действиях:

"Ни одно стратегическое решение европейцы не могут принять без США, касается ли это вопросов безопасности или той же темы санкций. Когда европейцы смогут доказать свое "я", они будут нам более интересны", – добавил он.

Ранее Макрон назвал обострение ситуации с НАТО "смертью мозга".