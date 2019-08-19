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Макрона раскритиковали за план подкупа Путина

Макрона раскритиковали за план подкупа Путина
Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Фото: www.globallookpress.com
Переговоры во Франции могут провалиться

Париж ничего не выиграет от решения президента Эммануэля Макрона провести двусторонние переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Такое экспертное мнение публикует The Financial Times.

Сам факт, что главу Кремля позвали в форт Брегансон накануне встречи Большой семерки означает, что мировая политику по-прежнему не делается без России. Обсудив важнейшие вопросы, в том числе по Украине, с российским коллегой, Макрон потом передаст итоги разговора остальным лидерам G7.

По некоторым данным, Макрон намерен склонить Путина к уступкам по ряду вопросов, намекнув на отмену санкций. Дескать, всем станет хорошо, а Россия, улучшив отношения с Западом, вернется в клуб промышленно развитых стран.

Эммануэль Макрон и Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com

Однако большинство аналитиков считают, что Макрону не удастся повлиять на Путина, в итоге переговоры окажутся провальными, пишет издание. Впрочем, нашлись и сторонники усилий Парижа:

"Мы всегда будем соседями России. Так что же нам делать? Либо мы придерживаемся политики осуждения, санкций, которые тупо подталкивают Россию к Китаю, ... либо мы пытаемся восстановить добрососедскую дискуссию", – заявил экс-Глава МИД Франции Юбер Ведрин.

Переговоры Путина и Макрона состоятся 19 августа. 

Фоторепортаж
В Париже жестко подавляют бунт противников Макрона
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Николай ВИКТОРОВ
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