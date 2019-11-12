Климат – и тот подыгрывает Москве

Глобальное потепление, которое так беспокоит весь мир, для России весьма выгодно. Она получит легкий доступ к природным ископаемым и укрепит статус на международной арене. Своими выводами поделились израильские аналитики.

Россия вообще занимает крайне удачное географическое положение, пишет издание Haaretz. В ее распоряжении огромные запасы природных ресурсов. Причем таяние ледников открывает возможность использования залежей в Арктике, где, по подсчетам ученых, находится 30% мировых запасов природного газа и 13% мировых запасов нефти.

Более того, потепление открывает возможность круглогодичной навигации через Северный ледовитый океан. В итоге две трети торговых судов, которые сейчас идут через Суэцкий канал, предпочтут российский Северный морской путь, предрекают израильский аналитики. Это изменит всю карту международной торговли и заставит весь мир считаться с Москвой, опасается издание.

Ранее США потребовали признать Северный морской путь международным логистическим коридором.