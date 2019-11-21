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Захарова уколола украинцев из-за "пропавших" унитазов

Захарова уколола украинцев из-за "пропавших" унитазов
Мария Захарова. Фото: www.globallookpress.com
Официальный представитель МИД РФ удивилась возмущению властей Незалежной

Мария Захарова ответила на негодования Киева по поводу того, что задержанные в Керченском проливе корабли вернулись на Украину без унитазов.

"Я одного не понимаю: как боеспособность украинских военных кораблей зависит от наличия там сантехники?" – цитирует Захарову телеканал RT.

Ранее командующий ВМС Украины Игорь Воронченко возмутился тем, что с судов сняли розетки, плафоны и унитазы. По словам президента Незалежной Владимира Зеленского, на кораблях нет части оборудования. Глава Украины потребовал от Москвы вернуть технику. 

Дарья ПЕТРОВА

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